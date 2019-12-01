Se tiñe de blanco Uruapan, para despedir a Carlos Manzo en su último día de novenario

Se tiñe de blanco Uruapan, para despedir a Carlos Manzo en su último día de novenario
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 21:53:09
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.– Este martes, en el último día de novenario por el fallecimiento de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde Uruapan, Michoacán, se reunieron cientos de personas para realizarle un homenaje.

La misa para pedir por su eterno descanso, se realizó en la parroquia de San Francisco, a la cual asistió su viuda, Grecia Itzel  Quiroz García, así como su abuela y la madre del exedil.

Posteriormente hicieron un rosario en la Plaza Morelos, donde participaron instituciones educativas como el Colegio Salesiano, Casa del Niño, Morelos y Mahatma Gandhi.

Entre rezos, cantos y elevación de globos de cantoya de color blanco cerraron la ceremonia para despedir a Carlos Manzo, quien fuera privado de la vida el pasado 1 de noviembre durante la Noche de Muertos en el Festival de las Velas.

Un enorme globo con el rostro de Carlos Manzo “El del Sombrero”, iluminó el cielo, simbolizando el cariño, y respeto que se ganó de la ciudadanía, al ser el edil que se enfrentó contra el crimen organizado y luchó contra la inseguridad de la ciudad.

Sin duda, el homicidio de Carlos Manzo, fue un hecho que conmocionó no solo a su municipio, ni a su estado, fue algo que llegó a nivel nacional y su memoria, sigue siendo honrada desde diversas partes del país.

Noventa Grados
Más información de la categoria
CDMX: Caos y balacera en Plaza San Jerónimo durante robo a joyería; un detenido ligado a tres asaltos similares
Alumno de secundaria modifica fotos de sus compañeras con IA y crea catálogo virtual de contenido para adultos en Zacatecas
Pide la FGE de Michoacán ayuda a la ciudadanía para identificar a dos hombres buscados por autoridades de Guanajuato
Plan Michoacán: Efectivos de los tres niveles de Gobierno refuerzan vigilancia y seguridad del sector citrícola de Apatzingán
Más información de la categoria
Se tiñe de blanco Uruapan, para despedir a Carlos Manzo en su último día de novenario
Crece la sombra sobre la muerte del asesino de Carlos Manzo: Harfuch no puede aclarar si autor del crimen fue ultimado tras ser detenido
Mujeres policías viales son secuestradas y ultimadas tras detener a vehículo con polarizado en El Salto, Jalisco
Balaceras en la comunidad de San Miguel Taimeo de Zinapécuaro, Michoacán los deja sin luz y provocan la suspensión de clases
Comentarios