Se tiñe de blanco Uruapan, para despedir a Carlos Manzo en su último día de novenario

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 21:53:09

Uruapan, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.– Este martes, en el último día de novenario por el fallecimiento de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde Uruapan, Michoacán, se reunieron cientos de personas para realizarle un homenaje.

La misa para pedir por su eterno descanso, se realizó en la parroquia de San Francisco, a la cual asistió su viuda, Grecia Itzel Quiroz García, así como su abuela y la madre del exedil.

Posteriormente hicieron un rosario en la Plaza Morelos, donde participaron instituciones educativas como el Colegio Salesiano, Casa del Niño, Morelos y Mahatma Gandhi.

Entre rezos, cantos y elevación de globos de cantoya de color blanco cerraron la ceremonia para despedir a Carlos Manzo, quien fuera privado de la vida el pasado 1 de noviembre durante la Noche de Muertos en el Festival de las Velas.

Un enorme globo con el rostro de Carlos Manzo “El del Sombrero”, iluminó el cielo, simbolizando el cariño, y respeto que se ganó de la ciudadanía, al ser el edil que se enfrentó contra el crimen organizado y luchó contra la inseguridad de la ciudad.

Sin duda, el homicidio de Carlos Manzo, fue un hecho que conmocionó no solo a su municipio, ni a su estado, fue algo que llegó a nivel nacional y su memoria, sigue siendo honrada desde diversas partes del país.