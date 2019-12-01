Se suspende "Carrera Corregidora 2025", en Querétaro

Se suspende "Carrera Corregidora 2025", en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 22:52:18
Querétaro, Querétaro, a 23 de agosto de 2025.- A través de un comunicado de prensa, el gobierno municipal de Corregidora, anunció la suspensión de la “Carrera Corregidora 2025”, que estaba programada para este domingo 24 de agosto a las 7:00 horas.

El comunicado menciona que la decisión se tomó con la finalidad de garantizar el estado de fuerza de los distintos cuerpos de emergencia en caso de que ocurra alguna contingencia por las lluvias que se han presentado en últimos días.

“La Carrera Corregidora 2025, programada para realizarse el domingo 24 de agosto, será pospuesta hasta nuevo aviso; esta decisión busca permitir que los equipos de Protección Civil, seguridad y emergencias concentren sus esfuerzos en la atención derivada de las lluvias, garantizando el cuidado de la población”, dice el documento. 

De igual manera, agradecieron a los corredores inscritos, por lo que piden que estén atentos para la nueva fecha.

Noventa Grados
