Se sumarán municipios a decreto de prohibir música con apología del delito: Eric Gudiño 

Querétaro, Querétaro, a 18 de agosto 2025.- El secretario de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres informó que los 18 municipios, se sumarán en el transcurso de los días al decreto que prohíbe la interpretación de música que hace apología del delito en plazas, ferias y centros de espectáculos en la entidad.

Mencionó que cada uno de los alcaldes que se sume a este decreto, tendrá su propia opinión y postura sobre el tema, aunque están de acuerdo que se deben evitar espectáculos donde se llame a la violencia a través de la música.

“Es una posición del Gobierno que suma a lo que hemos venido diciendo, el defender a Querétaro, el cuidarlo; y platicando con los presidentes municipales prácticamente se van a sumar, también están en esta posición de cuidar a las familias, a los jóvenes; cuidar por supuesto a toda expresión que incite a la violencia y al odio”, dijo.

Expresó que no se trata de prohibir o censurar a un género musical, sino que de evitar que cualquier espectáculo que se realice en la entidad, no haga apología del delito, con la finalidad de tener eventos familiares y de sana convivencia.

“De inicio no es una prohibición o censura a un grupo o a un género, el decreto trata de evitar y de pedirle a todos los grupos a todos los espectáculos que se desarrollen en Querétaro para que no se haga uso de la apología del delito (…); quien traiga a un grupo que sepa que está prohibo tendrá que darnos un listado de las canciones, y si existiera algún inconveniente se resolverá de forma inmediata con las áreas de gobierno”.