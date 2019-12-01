Se suma el Poder Judicial de Querétaro a no emplear a deudores alimentarios 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 19:31:09

Querétaro, Querétaro, a 16 de febrero de 2026.- El Consejero de la Judicatura, del Poder Judicial del estado de Querétaro, César Israel Soto Campos se sumó al exhortó del senador Agustín Dorantes Lámbarri para no emplear a deudores alimentarios y así obligarlos a cumplir con la pensión alimentacia en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Señaló, que los actuales empleados del Poder Judicial, estarán obligados a presentar su constancia de No Registro en el Padrón Nacional de Obligaciones Alimentarias, para evitar sanciones como suspensión o separación del cargo.

Informó que en el estado de Querétaro se han registrado 183 inscripciones en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios; del total de personas inscritas, 177 corresponden a hombres y seis a mujeres.

Reconoció que se han concretado cinco cambios de estatus, pasando de deudores morosos a no morosos, luego de cumplir con sus obligaciones.

El consejero detalló que la Sala Familiar del Poder Judicial del Estado de Querétaro mantiene actualmente alrededor de 10 mil 500 juicios activos, de los cuales el 80 por ciento están relacionados con el incumplimiento en el pago de responsabilidades alimentarias hacia hijas e hijos.

Precisó que la inscripción en el padrón de deudores alimentarios no es automática, sino que debe realizarse a solicitud de la persona afectada, lo que explica el número reducido de registros en la entidad.

De igual manera, Agustín Dorantes, destacó que se presentó un exhortó para que se aplique el cumplimiento de las restricciones a quienes estan inscritos en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, como son el no poder tramitar Licencias de Conducir y Pasaporte.

Puntualizó que ya se tienen acercamientos con la Canaco, para que se sumen junto con el Poder Judicial, para no emplear a personas deudoras alimentarias, que estén registradas y que sea obligatorio presentar su constancia de No registro, para poder ser contratados.