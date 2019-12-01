Se reúnen autoridades estatales de Michoacán con familiares de personas desaparecidas

Morelia, Michoacán, a 25 de agosto de 2025.- Con la premisa de tratar con sensibilidad, compromiso y trabajo interinstitucional, la FGE fortalecerá acciones de búsqueda de personas: indicó Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado en encuentro con familiares de personas desaparecidas, titulares de FGE, CEDH, CBPM y CEEAV; además se definieron rutas de atención a colectivos y familiares de personas desaparecidas.

Sobre el particular se informó que en un ejercicio de cercanía institucional y compromiso humano, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo un encuentro con colectivos de familiares de personas desaparecidas, con el propósito de escuchar de viva voz sus inquietudes y avanzar en la construcción de una agenda conjunta de atención y acompañamiento.

Durante la reunión en la que estuvo acompañado de Josué Alfonso Mejía Pineda, Víctor Manuel Serrato Lozano y José Alfredo Tapita Navarrete, titulares de las Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y Comisión de Búsquedas de Personas (CBPM), el Fiscal General, Carlos Torres Piña, subrayó la trascendencia de definir una ruta de trabajo interinstitucional que dé certeza y confianza en las tareas de búsqueda y también en la investigación de los delitos relacionados con la desaparición de personas.

Ahí, fue claro al señalar que ya se ha instruido al personal, para que, ante una solicitud de búsqueda de personas, ésta se realice de manera inmediata, de tal manera que la localización con vida de cualquier persona, será el enfoque bajo el cual se trabajará en todo momento, haciendo para ello uso de todos los recursos tecnológicos y humanos necesarios.

Con esto, dijo, se eliminará la práctica -que de manera indebida y lamentablemente, prevalece en algunos espacios- de dejar pasar un periodo de tiempo para iniciar con las diligencias de investigación y localización de personas, esto especialmente en el caso de infancias, adolescencias y mujeres. “Nuestra obligación es actuar con la debida diligencia y así habremos de vigilar que se cumpla”, sostuvo.

Durante la reunión se acordó la realización de mesas de trabajo con los colectivos, a quienes les ofreció una atención de puertas abiertas , así como familiares de víctimas que deseen expresar alguna inquietud.

Por su parte, los titulares de las áreas participantes, así como la Fiscal Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada, Luz Zamudio Soto, refrendaron su compromiso de redoblar esfuerzos para que la búsqueda de personas no quede en un discurso y, con acciones concretas, se garantice el derecho a la verdad y a la justicia.