Se reúne gobernador de Querétaro con el Embajador de Italia en México

Fecha: 26 de Febrero de 2026

Ciudad de México, 26 de febrero del 2026.- El gobernador, Mauricio Kuri González, recibió en el Palacio de la Corregidora al embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, donde expresaron la voluntad de seguir fortaleciendo la colaboración y cooperación.

En ámbitos como académicos, culturales y comerciales entre Querétaro y esa nación integrante de la Unión Europea.

Durante este encuentro, las autoridades presentes conversaron sobre las ventajas competitivas de Querétaro, entre las que resaltaron la certeza jurídica que caracteriza al estado y el ecosistema de negocios para sostener una cadena de suministros.