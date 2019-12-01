Se reúne Enrique Correa con representantes de la sociedad civil en el Congreso de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 14:32:11

Querétaro, Querétaro, 19 de noviembre del 2025.- El diputado independiente, Enrique Correa Sada, sostuvo una reunión de trabajo con diversos colectivos y representantes de la sociedad civil del estado de Querétaro, quienes solicitaron este encuentro y acudieron al Congreso para compartir sus inquietudes y avanzar de manera conjunta en la construcción de una legislación moderna, sólida y acorde con la realidad del estado.

“Este es solo el principio. Hoy trazamos una ruta para concluir los trabajos de movilidad. Lo vamos a lograr trabajando juntos”.

Refirió que las y los integrantes de los colectivos plantearon la necesidad de contar con una ruta clara, consensuada y con objetivos medibles que permita construir una ley eficaz y con impacto real.

Durante la reunión, Enrique Correa reiteró su total disposición para escuchar, dialogar y construir acuerdos: “Siempre he tenido las puertas abiertas. Mi compromiso es escuchar, entender y hacer el mayor esfuerzo para construir lo que la sociedad pueda abrazar.”

Explicó que la transformación de la movilidad en Querétaro ha seguido un proceso en tres etapas: reconocer en la Constitución el derecho humano a la movilidad; fortalecer el transporte público y crear la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ) y construir una nueva Ley de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial.

Subrayó que esta legislación debe ser viable, aplicable y con mecanismos de cumplimiento efectivos, a fin de atender la problemática real que enfrenta la ciudadanía.

Entre los acuerdos alcanzados destacó, está el de establecer una mesa formal de trabajo con la Comisión de Movilidad; dar seguimiento y trabajar sobre las dos iniciativas presentadas ante dicha comisión, adoptar plenamente el enfoque de seguridad vial en los trabajos legislativos; definir una ruta de trabajo con respeto, compromiso y objetivos medibles y presentar un documento base consensuado entre ciudadanía y legisladores.