Se reúne Alfonso Martínez con empresarios de Uruapan 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 21:03:54

Uruapan, Michoacán; 23 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con el Nuevo Grupo Empresarial de Uruapan, que preside Antonio Villaseñor Zurita, con quienes intercambió experiencias de éxito.

Durante más de dos horas, el alcalde expuso las ventajas competitivas con las que cuenta Morelia para la inversión. Además de su ubicación geográfica y mano de obra de calidad, el municipio -destacó- cuenta con gas natural, agua y energía eléctrica. De igual forma, escuchó las inquietudes que le formuló el Grupo Empresarial y dio respuesta a preguntas concretas.

LLAMA A DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Durante su estancia en la Perla del Cupatitzio, el edil presentó ante los medios de comunicación los atractivos turísticos de la ciudad invitando a la población a que visite la capital del estado. El turismo -remarcó- representa más del 25% de los ingresos de la ciudad y debemos apostarle a ello.

A pregunta expresa, hizo un llamado a defender la libertad de expresión y no permitir que el autoritarismo se instale en nuestro país.

El alcalde hizo énfasis que el Gobierno Municipal cuenta con un plan de Gran Visión que proyecta a la capital de manera ordenada e integral. Este plan, dijo, recoge las ideas e inquietudes de las y los morelianos, para construir juntos la mejor ciudad para vivir.

Alfonso Martínez, expuso los avances en seguridad con el fortalecimiento de la Policía Morelia; el crecimiento en los indicadores de turismo y empleo a partir de la consolidación de la ciudad como un lugar en paz; las grandes obras sociales del DIF Morelia, cómo el Centro Autista, Centros Spot y la Casa del Adulto Mayor; entre otros temas.

Posteriormente el Alcalde de Morelia disfrutó del tradicional café en uno de los establecimientos con mayor tradición, que se encuentra en el Centro de la ciudad.

Asimismo, Alfonso Martínez aprovechó para resaltar la belleza natural del Parque Nacional y los detalles arquitectónicos de la antigua Fabrica de San Pedro (hoy, foro para distintas expresiones artísticas) así como de la Pérgola.