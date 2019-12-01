Se reúne Alfonso Martínez con empresarios de Uruapan 

Se reúne Alfonso Martínez con empresarios de Uruapan 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Agosto de 2025 a las 21:03:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Michoacán; 23 de agosto de 2025.- El Presidente Municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con el Nuevo Grupo Empresarial de Uruapan, que preside Antonio Villaseñor Zurita, con quienes intercambió experiencias de éxito.

Durante más de dos horas, el alcalde expuso las ventajas competitivas con las que cuenta Morelia para la inversión. Además de su ubicación geográfica y mano de obra de calidad, el municipio -destacó- cuenta con gas natural, agua y energía eléctrica. De igual forma, escuchó las inquietudes que le formuló el Grupo Empresarial y dio respuesta a preguntas concretas.

LLAMA A DEFENDER LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Durante su estancia en la Perla del Cupatitzio, el edil presentó ante los medios de comunicación los atractivos turísticos de la ciudad invitando a la población a que visite la capital del estado. El turismo -remarcó- representa más del 25% de los ingresos de la ciudad y debemos apostarle a ello.

A pregunta expresa, hizo un llamado a defender la libertad de expresión y no permitir que el autoritarismo se instale en nuestro país. 

El alcalde hizo énfasis que el Gobierno Municipal cuenta con un plan de Gran Visión que proyecta a la capital de manera ordenada e integral. Este plan, dijo, recoge las ideas e inquietudes de las y los morelianos, para construir juntos la mejor ciudad para vivir.

Alfonso Martínez, expuso los avances en seguridad con el fortalecimiento de la Policía Morelia; el crecimiento en los indicadores de turismo y empleo a partir de la consolidación de la ciudad como un lugar en paz; las grandes obras sociales del DIF Morelia, cómo el Centro Autista, Centros Spot y la Casa del Adulto Mayor; entre otros temas.

Posteriormente el Alcalde de Morelia disfrutó del tradicional café en uno de los establecimientos con mayor tradición, que se encuentra en el Centro de la ciudad.

Asimismo, Alfonso Martínez aprovechó para resaltar la belleza natural del Parque Nacional y los detalles arquitectónicos de la antigua Fabrica de San Pedro (hoy, foro para distintas expresiones artísticas) así como de la Pérgola.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Manifestación en Sonora; ciudadanos reclaman acceso a la electricidad como derecho fundamental
Matan a un hombre y dejan a otro herido en ataque armado en la colonia Ilustres Novohispanos de Morelia, Michoacán 
Caída del hijo de la leyenda; Julio César Chávez Jr. es vinculado a proceso
Confirma Mauricio Kuri un desaparecido por lluvia, en Querétaro
Más información de la categoria
Exfiscal Jorge Camacho presume impunidad con viaje a Nueva York, pese a denuncias por corrupción y extorsión en Michoacán
México espera derrama económica histórica con el Mundial 2026: más de 3 mil millones de dólares y 24 mil empleos
Autoridades refuerzan acciones tras primer contagio humano de gusano barrenador en Yucatán
Crimen pierde más de 139 millones de pesos tras segundo decomiso en costas de Guerrero: Marina frustra llegada de más de un millón de dosis a las calles
Comentarios