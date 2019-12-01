Se reúne Alfonso Martínez Alcázar con representantes de Pueblos Originarios

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Octubre de 2026 a las 10:11:21

Morelia, Michoacán; 08 de octubre de 2026.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, escuchó las voces de representantes de Pueblos Originarios, en una reunión en la que coincidieron en la necesidad de impulsar juntos a este sector de nuestra sociedad.

"En Morelia lo que nos ha dado resultados es escuchar a la gente y ustedes saben mejor que nadie la situación de sus comunidades", expresó el alcalde Alfonso Martínez a los representantes de municipios como Erongarícuaro, Pátzcuaro, Paracho y Coeneo, que lo visitaron en Morelia.

Frente a frente, expusieron sus necesidades en materia de desarrollo, autonomía, educación, seguridad, salud y acceso a oportunidades. Tras reconocer el liderazgo que Alfonso Martínez ha demostrado en la capital michoacana, señalaron la urgencia de que la población originaria salga del estancamiento producido por un modelo paternalista centrado solo en dádivas.

Es urgente un verdadero detonante de nuestros pueblos indígenas, señalaron.

En respuesta, Martínez Alcázar subrayó que se requiere una gran reconciliación de nuestro estado y los Pueblos Originarios, pues las actuales autoridades federales prefieren solo entregar dádivas en vez de escuchar verdaderamente sus voces.

Finalmente y tras una amplia mesa de diálogo, Alfonso Martínez refrendó que los habitantes y representantes de los Pueblos Originarios son quienes mejor conocen sus necesidades, por lo que escucharlos es el primer paso para caminar juntos en opciones de solución y desarrollo.