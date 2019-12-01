Se registraron bloqueos carreteros por agricultores en distintos puntos de Guanajuato

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 21:51:29

Guanajuato, Guanajuato, a 4 de noviembre de 2025.– Durante el transcurso del martes, diversos grupos de agricultores realizaron bloqueos carreteros en varios puntos del estado, afectando la circulación vehicular y provocando retrasos considerables en las principales vías federales.

De acuerdo con información de las autoridades estatales, los cierres se llevaron a cabo como parte de una serie de manifestaciones campesinas que se desarrollaron en diferentes municipios. Hasta el corte de las 21:00 horas, se reportaron cierres totales y parciales, aunque en algunos tramos se permitió el paso intermitente para aliviar el tráfico, antes de volver a bloquear completamente minutos después.

Los puntos más afectados por cierres totales fueron:

Abasolo, carretera federal 84 Cuerámaro–Irapuato, entronque con San Joaquín–Abasolo.

Irapuato, zona Procter & Gamble y carretera federal 45 Irapuato–Salamanca a la altura de Ciudad Industrial.

Pénjamo, carretera federal 90 Irapuato–Zapotlanejo a la altura de Churipitzeo y Laguna Larga de Cortés, así como el Dren de Alivio en Santa Ana Pacueco.

León, autopista federal 45D León–Aguascalientes, a la altura de Santa Rosa Plan de Ayala.

Valle de Santiago, carretera federal 43 Morelia–Salamanca, en la comunidad de Jarrón Azul.

En tanto, se reportó presencia de manifestantes sin bloqueo en la carretera federal 90D, libramiento norponiente de Pénjamo, a la altura de la caseta de cobro en El Carrizal.

Las autoridades informaron que no se prevén mayores movilizaciones durante la noche, aunque recomiendan a la ciudadanía tomar precauciones, evitar las zonas con cierre total y consultar rutas alternas.

Para cualquier emergencia o reporte de situación de riesgo, la población puede comunicarse al número 9-1-1.