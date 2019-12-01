Se realizará la Cena Patrimonio 2025, en la Hacienda Jofre en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de agosto de 2025.- El próximo 21 del mes en curso, se realizará la Cena Patrimonio 2025, en la Hacienda Jofre, y será una experiencia gastronómica única que rinde homenaje a la riqueza viva que invita a viajar por la cocina queretana, declarada Patrimonio Cultural Intangible en 2012, afirmó Ana Paola López Birlain, titular de la Secretaría de Cultura del estado.

“Será una noche para saborear nuestra historia y descubrir la diversidad de nuestra tierra, en un evento que será posible gracias a un esfuerzo compartido entre cocineras tradicionales, chefs, restaurantes y expertos certificados en cocina queretana, coordinados con el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Queretana, pionero en la salvaguarda de nuestras tradiciones culinarias”.

Sostuvo que la gastronomía es cultura, es paz, es unión y es un camino para fortalecer el tejido social, e hizo un reconocimiento a las cocineras tradicionales de la entidad, quienes, dijo, con sus manos y saberes ponen en alto el nombre de Querétaro.

Aseguró que la Secretaría de Cultura busca proteger las raíces de Querétaro para que su identidad siga viva y se fortalezca, por lo que la dependencia seguirá trabajando y procurando alianzas estratégicas para que la herencia gastronómica del estado no sólo se preserve, sino que se disfrute

Mariana Ortiz Cabrera, titular de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro, destacó que, esta cena de gala es un viaje sensorial por la Cocina Queretana, declarada Patrimonio Cultural Intangible desde 2012, que honra ingredientes, técnicas y sabores heredados de pueblos originarios, cocineras tradicionales, conventos, haciendas y viajeros. Cada platillo cuenta una historia y refleja la identidad cultural del estado para fortalecer su atractivo como destino gastronómico de primer nivel.

“De la mano del alcalde Felifer Macías, se propone enaltecer la gastronomía queretana a través de esta cena, que es un recorrido por la historia, la identidad y la memoria de nuestra región, a través de sus sabores más representativos”.

Olivia González Mendoza, fundadora del Conservatorio de Cultura Gastronómico de Querétaro, mencionó que en la Cena Patrimonio 2025 las y los asistentes degustarán 19 muestras gastronómicas, y destacó que los fondos obtenidos se destinarán a la certificación de 12 cocineras tradicionales de diversos municipios queretanos.

Destacó su compromiso con la cocina mexicana y su integración de técnicas culinarias clásicas, contemporáneas e internacionales.

“El Conservatorio ha impulsa este evento como un puente de unión que resalta la tradición y la innovación en la gastronomía queretana al ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.

Detalló que, el menú de la Cena Patrimonio 2025 incluye especialidades de cocina conventual, de haciendas, de viajeros y tradicional, maridadas con vinos queretanos y bebidas artesanales. Desde un chile del convento y un chivo tapeado, hasta enchiladas queretanas y tamalitos de mole de xoconostle, cada propuesta busca ofrecer una experiencia única que combine historia, identidad y hospitalidad.

Cathia Huerta Arellano, presidenta de ese Conservatorio, dijo que la cena del día 21, más que un evento social, representa una importante acción para salvaguardar el patrimonio vivo del estado. “Los boletos costarán mil 200 pesos y pueden adquirirse en las páginas electrónicas de las secretarías estatales de Cultura y Turismo, de la Secretaría de Turismo del municipio de Querétaro, del Conservatorio de Cultura Gastronómica de Querétaro y de la Universidad Instituto Gastronómico de Estudios Superiores”.