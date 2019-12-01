Se mueve el tablero rumbo al 27; Torres Piña se perfila como el aspirante más competitivo de Morena

Se mueve el tablero rumbo al 27; Torres Piña se perfila como el aspirante más competitivo de Morena
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 11:18:26
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Morelia, Michoacán, a 13 de marzo 2026.- La más reciente medición de Massive Caller revela un cambio significativo en la correlación de fuerzas al interior de Morena: Carlos Torres Piña ya rebasa en preferencias, consolidando una tendencia de crecimiento que lo coloca como uno de los perfiles con mayor impulso político en el estado.

El estudio señala que, dentro de la coalición Morena-PT-PVEM, Torres Piña alcanza 26.5 % de respaldo como posible candidato.

Los gráficos de seguimiento incluidos en el estudio muestran que el avance de Torres Piña no es circunstancial. En los últimos meses, su nivel de conocimiento y respaldo ciudadano ha ido en aumento, mientras que otros aspirantes presentan altibajos o estancamiento.  

Uno de los datos más relevantes es el careo electoral donde Torres Piña obtiene 25.7 % de intención de voto, ubicándose en primer lugar frente a posibles candidatos de otros partidos como el PAN con Alfonso Martínez Alcázar o perfiles independientes como el de Grecia Quiroz.

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