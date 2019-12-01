Se manifiesta un grupo de habitantes de Uruapan, Michoacán en Querétaro para exigir justicia por Carlos Manzo

Querétaro, Querétaro, a 3 de noviembre de 2025.- Con pancarta en mano con mensajes de indignación, un grupo de habitantes de Uruapan, Michoacán se manifestó en el Jardín Guerrero de Querétaro para exigir justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

¡Nos dueles Uruapan!, ¡Uruapenses queremos justicia!, ¡Uruapan está de luto!, ¡Siempre en los corazones de los uruapenses!, ¡La voluntad del sombrero no muere, al contrario, está más viva que nunca! Y ¡Querétaro unido con Uruapan! son algunos de los mensajes que se leen en las cartulinas que portan los manifestantes, quienes se dieron cita en el Jardín Guerrero.

De manera pacífica el pequeño grupo que se manifestó para pedir que este crimen no quede impune, asegura ser testigo de que muchas veces el alcalde Manzo Rodríguez le pidió ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y no se lo dieron, sólo le mandaron elementos de la Policía Estatal quienes fueron señalados por el edil por incurrir en delitos como la extorsión y cuando le enviaron los agentes de la Guardia Nacional los retiraron al poco tiempo.

“Nosotros somos de Uruapan y sabemos que el alcalde Carlos Manzo en muchas ocasiones pidió apoyo a la Federación para que le ayudara a combatir la delincuencia y nunca lo escucharon y ahora volverán las extorsiones y el cobro de piso de los policías a la población”, señaló Luis Rubio Tapia, uno de los manifestantes que se congregó en el Jardín Guerrero para mostrar su solidaridad con sus paisanos quienes al día de hoy continúan con las protestas en contra del gobierno del mandatario estatal Alfredo Bedolla.

Marina Méndez Moreno, quien también acudió a la manifestación que se convocó a través de un grupo de watts en el que están como oriundos de Michoacán, manifestó que mucha gente lo criticaba porque junto con los policías realizaban recorridos y detenían a delincuentes.

“En una ocasión, vimos, a través de redes sociales, como el gobernador Alfredo Bedolla se burló de él preguntándole ¿qué pasó Carlitos, a cuántos mataste hoy?’, pero realmente fue un buen gobernante, él si estaba haciendo mucho por su pueblo y se veía todo el apoyo que tenía de la gente que también comenzó a unirse a su lucha”.