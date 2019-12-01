Se fortalece Centro de Fomento Ganadero con inversión de 10 mdp en maquinaria

Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre 2025.- El director del Centro Estatal de Fomento Ganadero (Cefoga), Emilio Vieyra Vargas, realizó la entrega de maquinaria y equipo a los seis ranchos ganaderos del estado que conforman el organismo, donde el Gobierno estatal destinó 10 millones de pesos, lo que representa la dotación más importante desde su creación en 2016.

Durante el evento, el director de Cefoga, Emilio Vieyra Vargas destacó como histórico el equipamiento a las Unidades de Fomento Ganadero La Carreta, Tafetán, El Limón, Amatique, Petachícuaro y Tipítaro, que en conjunto abarcan más de mil 580 hectáreas y concentran alrededor de mil 500 cabezas de ganado.

Resaltó que entre el equipo se encuentran tres tractores de la marca New Holland, cinco camionetas modelo NP300, cuatro remolques, una retroexcavadora, un dron agrícola, cuatro molinos agrícolas y una camioneta doble rodado, el cual permitirá mejorar las labores agrícolas, el manejo del forraje, el traslado de insumos y el monitoreo de los ranchos.

“Es la adquisición de maquinaria y equipo más importante que se ha hecho en Cefoga. Con estos nuevos tractores, vehículos y herramientas, vamos a hacer los ranchos más operativos y productivos, con la meta clara de pasar de 600 a 800 becerros producidos por año”, señaló Vieyra Vargas.

Por su parte, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, recordó que al inicio de la administración estatal los ranchos se encontraban en condiciones complicadas en infraestructura por lo que se tomó la decisión de fortalecer a Cefoga. “Lo que se planea en el presupuesto hoy se ve reflejado en acciones concretas. Este equipamiento es para que se aproveche y rinda resultados en beneficio del campo michoacano”, expresó.

Asistieron al evento Eustolio Nava Ortiz, subsecretario de Desarrollo Rural; Hugo Rangel Vargas, diputado local; Mario Guzmán Ortiz y el director operativo del Centro estatal de Fomento Ganadero en Michoacán.