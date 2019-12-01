Se esperan temperaturas de hasta -4 grados en la Sierra de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 16:40:04

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- Temperaturas de -4 y -5 grados centígrados son las que se esperan alcanzar en los municipios de la Sierra de Querétaro durante esta temporada invernal, advirtió Javier Amaya Torres, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Reiteró el llamado a la población a mantenerse informada, tomar precauciones ante el descenso térmico y no usar anafres dentro de las viviendas.

Adelantó que ante esta situación la dependencia estatal activó formalmente el operativo invernal ante la llegada del frente frío número 12, que se mantiene estacionario sobre gran parte del país y ha comenzado a generar afectaciones en el centro y norte de la República, incluyendo el estado de Querétaro.

Recordó que este miércoles se registraron temperaturas de hasta 2 grados Celsius en el municipio de Amealco, con sensaciones térmicas cercanas a los 0 grados.

“Esta temporada viene muy fría. Tenemos pronosticados 47 frentes fríos y apenas vamos en el número 12”.

Detalló que desde hace un par de semanas se encuentra activo el operativo invernal, en coordinación con el Sistema Estatal DIF, que ya inició su tradicional campaña de recolección de cobijas para distribuir en comunidades vulnerables.

“Los municipios de San Joaquín, Amealco y Pinal de Amoles son los más afectados históricamente por las bajas temperaturas, junto con algunas zonas de la Sierra Gorda. Aunque sus habitantes están acostumbrados al clima que se mantendrán atentos a cualquier situación de riesgo”.

En materia educativa, adelantó que la Secretaría de Educación implementará horarios de entrada escalonados en escuelas de las zonas más frías, con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes. Además, se permitirá que los alumnos asistan con ropa abrigadora, aunque no porten el uniforme escolar.

Respecto a la atención a personas en situación de calle, Amaya Torres indicó que los albergues ya fueron revisados y se encuentran habilitados para recibir a quienes lo requieran.

“La invitación es voluntaria, pero estamos muy pendientes. En esta temporada aumenta el número de personas en tránsito o comerciantes que llegan de otros estados, y también se les ofrece resguardo”.