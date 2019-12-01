Se esperan hasta 30 mil asistentes a la caravana Coca-Cola en el municipio de Querétaro 

Se esperan hasta 30 mil asistentes a la caravana Coca-Cola en el municipio de Querétaro 
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 21 de Noviembre de 2025 a las 18:08:36
Querétaro, Querétaro, a 21 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando Macías Olvera, explicó que se tiene todo preparado para brindar seguridad y movilidad a más de 30 mil asistentes para la caravana Coca-Cola que se realizará el próximo 23 de noviembre. 

Puntualizó que este espectáculo es un punto de encuentro para familias, y como cualquier evento, debe cumplir con permisos para poderse realizar.

"Esta caravana como cualquier espectáculo que se pueda presentar en la ciudad deberá de contar con sus permisos reglamentarios, si así lo tienen podrán dar su espectáculo; estaremos siempre vigilando sobre todo los reglamentos y eso es lo importante en nuestro Plan Orden”, dijo.

De igual manera, mencionó que desconoce las causas por el cual, la organización Poder del Consumidor manifestó su deseo de cancelar este espectáculo navideño, pero esa situación no hará que se cancele en la capital queretana.

“No estaba enterado de esta manifestación, pero la verdad es que estamos listos en materia de seguridad y protección civil para recibir a todos”.

