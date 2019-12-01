Se entrega en Villa Morelos libros y apoyos en arranque del ciclo escolar: Julio César Conejo

Villa Morelos, Michoacán, a 2 de septiembre 2025.– Con el compromiso de impulsar la educación y garantizar que niñas y niños cuenten con las herramientas necesarias para su aprendizaje, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó el arranque oficial del ciclo escolar en la escuela primaria de la localidad El Fresno, donde se realizó la entrega de libros escolares a todas y todos los estudiantes.

Durante el acto, el alcalde destacó que la educación es la base para construir un futuro con mayores oportunidades, por lo que su gobierno seguirá trabajando de manera cercana con las comunidades y escuelas del municipio para fortalecer la formación académica de las nuevas generaciones.

Asimismo, reconoció el esfuerzo de madres y padres de familia, así como el compromiso del personal docente, quienes en conjunto con la administración municipal contribuyen a que cada niña y niño morelense tenga acceso a una educación de calidad.

“Quiero invitarles a que disfruten cada día de clases, que aprendan con entusiasmo y que nunca dejen de soñar. Su esfuerzo y dedicación son la llave para alcanzar todo lo que se propongan; nosotros, desde el Ayuntamiento, estaremos siempre a su lado para apoyarles en este camino de aprendizaje y crecimiento,” subrayó el edil.

Asimismo agradeció al Gobierno Estatal y a la Secretaría de Educación en la entidad por los apoyos otorgados a la población del municipio para fortalecer al sector educativo.

Así también señaló que su administración continuará distribuyendo apoyos a las y los estudiantes, así como promoviendo las becas y apoyo al transporte, además de materiales para mejorar los planteles.