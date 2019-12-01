Se consolida Corregidora como un polo atractivo para el comercio y la inversión: Adolfo Colín

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 18:02:04

Corregidora, Querétaro, a 26 de noviembre de 2025.- En lo que va del año, el municipio de Corregidora ha generado alrededor de 600 millones de pesos, consolidando al municipio como un polo atractivo para el comercio y la inversión, afirmó Adolfo Colín Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio.

Informó que gracias a la gestión del alcalde Chepe Guerrero, este mes se concretó la apertura de una tienda Chedraui en el municipio, y se prevé que el próximo año se instalen al menos dos nuevas sucursales comerciales, cuya inauguración se proyecta después de septiembre.

Destacó que la ubicación estratégica de Corregidora ha sido un factor clave para atraer inversiones de cadenas de gran escala, las cuales encuentran condiciones favorables para establecerse en la zona.

“Siempre buscan las facilidades que les damos como tiendas de este tamaño para invertir aquí”.

La llegada de estas empresas representa una importante generación de empleos. En el caso de Chedraui, se ofrecieron 120 empleos directos y más de 280 indirectos, lo que fortalece la economía local y brinda oportunidades a los habitantes del municipio.

Subrayó que el sector empresarial ha reportado baja rotación de personal, lo que refleja estabilidad laboral en la región. “La gente de Corregidora se queda fija en los empleos, lo cual es muy positivo para las empresas”.