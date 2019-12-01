Se avanza con aprobación en comisiones de reforma constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas: Araceli Saucedo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 18:41:33

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2026.- Avanzar hacia mejores condiciones laborales es una decisión de justicia social y bienestar para millones de familias mexicanas, afirmó la senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, tras participar en la reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos de las que es integrante.

La senadora michoacana sostuvo que se dio un paso histórico en favor de las y los trabajadores, al avalar en comisiones este dictamen y que se pondrá a consideración del Pleno.

Destacó que en comisiones se avaló la reforma constitucional que establece de manera gradual la reducción de la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas, al modificar el artículo 123 de la Constitución, iniciativa impulsada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

La legisladora michoacana destacó que esta decisión representa una transformación profunda en la vida laboral del país, al reconocer el derecho al descanso, a la salud y a una mejor conciliación entre la vida personal y el trabajo.

“Hoy estamos frente a un momento histórico para México. Con esta aprobación en comisiones comenzamos a saldar una deuda histórica con las y los mexicanos, colocando la dignidad laboral en el centro de las decisiones legislativas”, expresó Araceli Saucedo.

Cabe señalar que el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva del Senado de la República, y será sometido a discusión y votación ante el pleno en la sesión de mañana miércoles.

Finalmente, la senadora reiteró su compromiso de seguir impulsando reformas que fortalezcan los derechos laborales y consoliden un modelo de desarrollo más justo, equitativo y humano para todas y todos los mexicanos.