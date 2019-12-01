SCJN analizará aplicar tasa cero a todos los productos de gestión menstrual

Ciudad de México, a 22 de diciembre 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), anunció que discutirá un proyecto para homologar la aplicación de la tasa del cero por ciento a todos los productos de gestión menstrual, y cuyo beneficio fiscal no sea solo para tampones, toallas o copas, como está estipulado desde 2022.

En ese sentido, el magistrado Irving Espinosa Betanzo, proponente del proyecto, reveló que lo que busca es aplicar la tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a todos los productos que no fueron incluidos en la exención de este gravamen del 16 % hace tres años.

“Una de las funciones principales del Estado mexicano es la promoción de la salud pública evitando cargos económicos adicionales a las personas que por razón de género deben atender necesidades biológicas”, estipula la propuesta que busca reformular el derecho a una “menstruación digna” en el país.

Asimismo, el integrante del máximo tribunal, consideró que, “negar el tratamiento fiscal preferencial a cualquier producto que esté destinado a la gestión menstrual reproduce desigualdades estructurales que afectan de forma desproporcionada a quienes se encuentran en condiciones de pobreza o marginación social”.

Igualmente, la propuesta del togado mparar a la empresa Nueva Walmart México, que reclamó, en la reforma del 12 de noviembre de 2021, la inconstitucionalidad al artículo 2-A fracción I, inciso j de la Ley del IVA, por excluir productos de gestión menstrual como los pantiprotectores, la ropa interior para menstruación (de tela y desechable), jabones y toallas para la higiene íntima femenina y parches para cólicos.