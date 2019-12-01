SAT conmemora 29 años con una recaudación histórica y mayor presencia en el país

Ciudad de México, a 13 de julio 2026.- Antonio Martínez Dagnino, informó que de enero a junio de 2026, se recaudaron casi 3 billones de pesos de ingresos tributarios y se brindaron más de 17 millones de atenciones presenciales y remotas. Además, mediante el Programa de Oficina Móvil, este año se han visitado cerca de 400 municipios, llevando trámites y servicios a todo el país.

Al encabezar la celebración por el 29 Aniversario del SAT, el titular del organismo destacó la política tributaria enfocada en el combate a la evasión y los privilegios fiscales, el fomento al cumplimiento voluntario, así como la simplificación de trámites y la atención cercana a las y los contribuyentes.

Asimismo, reconoció el compromiso y la integridad de las más de 24 mil personas servidoras públicas que integran la institución. "La importancia de la honestidad en el trabajo diario del servidor público del SAT es la fortaleza más grande que tenemos y este debe ser nuestro legado", afirmó.

En su mensaje recordó las palabras de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: “Una administración tributaria honesta es una herramienta de justicia social” y destacó que cada contribución se transforma en recursos que permiten fortalecer la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura y los Programas para el Bienestar.

La administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla, aseguró que se ha ampliado la atención en todo el territorio nacional. De octubre de 2022 a junio de 2026, se brindaron más de 72 millones de atenciones presenciales y más de 45 millones a través de canales remotos y herramientas digitales, precisó.

Además, expuso que durante dicho periodo la Oficina Móvil ha atendido a más de 263 mil personas, en 875 municipios y realizado 438 mil trámites, consolidando la presencia del SAT en todo el país en apoyo a las comunidades alejadas.

En tanto, el administrador general de Evaluación, José María Sánchez Jiménez, dijo que este organismo ha demostrado que trabaja con responsabilidad, por lo que hizo un llamado a preservar la imagen positiva de la institución, fortalecer la ética en el servicio público y garantizar que el actuar de quienes forman parte del SAT se conduzca siempre con honestidad, profesionalismo y estricto apego a la ley.

En la ceremonia participaron las y los administradores generales e integrantes de la Comunidad SAT. Asistieron, también, el titular del Órgano Interno de Control y representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Hacienda, SAT y Aduanas.

A lo largo de casi tres décadas, el SAT se ha consolidado como una institución comprometida para responder a los retos del país en favor de las y los mexicanos