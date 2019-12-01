Santuarios de la Mariposa Monarca, de los imperdibles en Michoacán

Santuarios de la Mariposa Monarca, de los imperdibles en Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Noviembre de 2025 a las 14:14:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 26 de noviembre de 2025.- Uno de los eventos naturales más esperados en México por fin ha comenzado: la llegada de la Mariposa Monarca a los santuarios que se ubican en Michoacán.

Cada temporada de otoño-invierno, los bosques de “el alma de México” se convierten en el escenario de uno de los fenómenos naturales más bellos e impresionantes del mundo con el arribo de las conocidas “novias del sol”. 

Las mariposas llegan al país luego de recorrer más de cuatro mil kilómetros desde Canadá y Estados Unidos, para buscar refugio en los bosques templados de oyamel que predominan en esta entidad, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de México (Sectur).

Los primeros turistas y visitantes que han llegado al santuario de Sierra Chincua, compartieron su gusto, emoción y sorpresa por ver de cerca a estos lepidópteros que han llenado de colores vibrantes el cielo de la región. 

Entre los testimonios que la Sectur Michoacán subió a su canal de YouTube se encuentra la voz de Claudia Valero, proveniente del Estado de México, “la vista es sumamente hermosa y necesitan estar aquí para poder ver a todas las mariposas. Se respira un aire muy puro”, manifestó.

Por su parte Miguel Molina, de la Ciudad de México, explicó que ya conocía el santuario El Rosario, y esta vez buscó descubrir otro como es el de Sierra Chincua, “este espectáculo natural maravilloso reúne a familias, amigos, equipos de trabajo. Los niños conocen esto y eso es lo padre que se los dejaremos a las generaciones que vienen detrás de nosotros”.

De igual forma las y los comerciantes beneficiados con el proyecto de electricidad subterránea en Sierra Chincua, que ya es una realidad gracias al Gobierno del Estado a través de la Sectur Michoacán, mostraron su agrado por esta acción que se verá reflejada en el incremento de ventas, tal y como lo señaló Norma Ambrosio, una de las locatarias que se localizan en el parador turístico. “Yo soy del ejido de Cerro Prieto y cuando no había luz la gente se iba más temprano pero ahora ya vamos a empezar a cerrar más tarde para que el turismo tenga la oportunidad de venir y comprar algún recuerdo”, apuntó.

El clip completo donde se ve la rica gastronomía y las artesanías que se venden en el parador turístico, además del área de caballos donde el visitante puede montar alguno para hacer el recorrido y acercarse a la zona núcleo, se puede ver en el siguiente enlace: https://youtu.be/NAyZpB4ZYAE?feature=shared.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asaltan a transportistas mientras protestaban contra la inseguridad
Recuperan camioneta y mercancía valuada en 450 mil pesos tras asalto en San Luis de la Paz, Guanajuato
Mañana violenta en Guanajuato; hay al menos 2 muertos
Cae presunto feminicida de una adolescente en Zacatecas; también habría ultimado a padres de la joven
Más información de la categoria
Tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca; habría dos guardias nacionales heridos
Noroña, enviado de Morón y Godoy para distraer sobre caso Carlos Manzo, asegura su hermano
Fernández Noroña desactiva comentarios de su Facebook tras recibir ataques por dichos polémicos
Movimiento del Sombrero va por la gubernatura de Michoacán: Carlos Bautista Tafolla
Comentarios