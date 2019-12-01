Santa Clara del Cobre celebra sus tradiciones con una colorida Caravana de Catrinas

Santa Clara del Cobre celebra sus tradiciones con una colorida Caravana de Catrinas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 15:11:42
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Santa Clara del Cobre, Michoacán, 2 de noviembre de 2026.- Santa Clara del Cobre se llenó de magia, color y tradición con la realización de la Caravana de Catrinas, una de las actividades del Festival de las Ánimas que permitió celebrar y preservar las costumbres que dan identidad a este Pueblo Mágico.

La presidenta municipal, Dayana Pérez Mendoza, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que forman parte de la riqueza cultural de Salvador Escalante, así como de promover espacios donde las nuevas generaciones conozcan y valoren el significado de estas celebraciones.

Entre catrinas, catrines, vestuarios llenos de creatividad y la participación de familias, la caravana se convirtió en una expresión de amor y recuerdo hacia quienes ya no están físicamente, pero permanecen presentes en la memoria y el corazón de sus seres queridos.

Dayana Pérez Mendoza agradeció la participación del Bachillerato Margarita Maza, así como de todas las personas que se sumaron a esta actividad, contribuyendo a que visitantes y habitantes descubran la belleza de las tradiciones de Santa Clara del Cobre.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de impulsar la cultura, fortalecer las raíces y proyectar la riqueza de sus comunidades. Porque Salvador Escalante Nos Une cuando sus habitantes se organizan para preservar aquello que les da identidad y orgullo.

¡Santa Clara del Cobre enamora con sus tradiciones!

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