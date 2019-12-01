Sandra Arreola condena brutal agresión contra perrito en Michoacán y exige sanciones ejemplares

Morelia, Michoacán; 9 de agosto de 2025.- La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Michoacán, Sandra Arreola Ruiz, condenó enérgicamente la agresión cometida contra un perro parapléjico por parte de un elemento de la Policía Auxiliar, hecho registrado en las instalaciones del ICATMI y difundido ampliamente en redes sociales.

“No podemos normalizar la violencia contra los animales, y menos cuando proviene de servidores públicos que deberían ser ejemplo de respeto a la vida. Este acto no solo es inhumano, también es un delito que debe castigarse con todo el rigor de la ley”, expresó la legisladora.

Arreola Ruiz recordó que ya presentó en el Congreso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para aumentar las penas por delitos de maltrato y crueldad animal, así como sanciones más severas para servidores públicos que cometan estos actos.

Señaló que el maltrato y la crueldad animal están tipificados en la ley, con sanciones que incluyen prisión y multas económicas, y advirtió que seguirá impulsando cambios para eliminar vacíos legales que permitan la impunidad.

Asimismo, hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado para que actúe de manera pronta y efectiva, y a la sociedad para que denuncie cualquier acto de violencia contra los animales.

“Los animales son seres sintientes, no objetos. Protegerlos es una responsabilidad ética, legal y social. Desde el Partido Verde seguiremos trabajando para que en Michoacán no haya tolerancia para los agresores”, subrayó.

Finalmente, la legisladora reiteró su compromiso de promover iniciativas y acciones de concientización ciudadana que fomenten el respeto y el trato digno hacia todos los seres vivos