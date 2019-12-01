Samuel García asegura que Líneas 4 y 6 del Metro cuentan con todos los permisos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 21:17:17

Monterrey, Nuevo León, 7 de octubre de 2026.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro cuentan con los permisos necesarios para su construcción y que sus proyectos ejecutivos fueron elaborados bajo normas nacionales e internacionales de seguridad.

Durante la conferencia Nuevo León Informa, el mandatario señaló que las autorizaciones se obtuvieron con la participación de distintas dependencias federales y autoridades locales. Entre ellas mencionó a la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Migración.

García explicó que los trabajos se realizan en coordinación con el Gobierno federal, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum instruyera a las dependencias correspondientes a agilizar los trámites para avanzar con el proyecto.

Por su parte, autoridades de Movilidad y de Metrorrey señalaron que el diseño de las nuevas líneas contempla estudios hidrológicos e hidráulicos, particularmente en la zona del Río Santa Catarina, donde se construye parte de la Línea 4. Afirmaron que la infraestructura fue diseñada para mantener su operación incluso ante escenarios de lluvias y crecientes importantes.

El Gobierno de Nuevo León reiteró que las obras cuentan con las autorizaciones correspondientes y que se mantienen los trabajos para concluir el proyecto de movilidad.