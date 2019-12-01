Salvador Escalante celebra 42 Matrimonios Gratuitos; Dayana Pérez reafirma compromiso con las familias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 09:01:05

Salvador Escalante, Michoacán 15 de febrero del 2026.- En un ambiente de alegría y esperanza, Dayana Pérez Mendoza, presidenta municipal de Salvador Escalante, encabezó la ceremonia en la que 42 parejas formalizaron su unión durante la jornada de Matrimonios Gratuitos, iniciativa impulsada por el Gobierno del Estado para brindar certeza jurídica a las familias.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que estas acciones fortalecen el tejido social del municipio, reiterando que su administración trabaja bajo el principio de “Gobernar con amor justicia y Libertad”, impulsando políticas públicas que generen bienestar y estabilidad para la ciudadanía.

La presidenta municipal agradeció la presencia del titular del Registro Civil, Noel García Cancino, y envió un cordial saludo y reconocimiento al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, por hacer posible esta significativa jornada que da certeza legal a decenas de parejas.

En su mensaje, subrayó que Santa Clara del Cobre no solo es reconocido como Pueblo Mágico por su belleza y tradición artesanal, sino por la fortaleza y valores de sus familias. “Santa Clara del Cobre enamora”, expresó, al resaltar el orgullo de compartir este momento con la comunidad y agradecer el acompañamiento de autoridades y del jefe de tenencia de Zirahuén.

Asimismo, reafirmó que su gobierno continuará trabajando bajo la premisa de “Escuchar resolver Y transformar”, sumándose a todas aquellas acciones que fortalezcan a la gente de Salvador Escalante.

Desde el Gobierno Municipal reiteraron su felicitación a las y los contrayentes, celebrando que el amor y la unidad sigan consolidándose en el municipio.

