Salud, jóvenes, combate a la corrupción y economía local, prioridades de la transformación en el Oriente: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Julio de 2026 a las 21:54:23

Tuxpan, Michoacán, 17 de julio de 2026.- Durante su recorrido por los municipios de Tuxpan y Juárez, Carlos Torres Piña puso en el centro de sus encuentros con la ciudadanía temas como la salud, las oportunidades para las y los jóvenes y el fortalecimiento de la economía local.

El aspirante a coordinador de la Defensa de la Soberanía Nacional, que encabeza las preferencias, sostuvo reuniones con personal médico, productores, comerciantes, mujeres emprendedoras y jóvenes, donde señaló que la Cuarta Transformación debe seguir construyéndose desde el territorio, escuchando a la gente y atendiendo las necesidades de cada región.

En Tuxpan destacó la importancia de respaldar a los pequeños negocios y a quienes generan empleo, bajo los principios de honestidad y combate a la corrupción, para que el bienestar llegue a más familias.

Mientras que en Juárez reconoció el trabajo de las familias productoras de guayaba que aportan 40 mil toneladas anuales, al señalar que defender la soberanía nacional también significa fortalecer la producción local y lograr que la riqueza permanezca en las comunidades.

“La política tiene que estar cerca de la gente, conocer sus problemas y trabajar junto al pueblo”, expresó.

Torres Piña reiteró que la transformación sólo tiene sentido cuando se gobierna con cercanía, honestidad y poniendo siempre en el centro el bienestar de las y los michoacanos.