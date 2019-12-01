Salud, derechos, seguridad y desarrollo, ejes del segundo año legislativo: Xóchitl Ruiz

Morelia, Michoacán, a 01 de octubre de 2026.- La salud, la defensa de los derechos humanos, así como la protección a víctimas, la seguridad, migración, sustentabilidad y fortalecimiento de los municipios fueron algunos de los principales rubros que marcaron el segundo año de trabajo legislativo de la diputada Xóchitl Ruiz González, quien desde el Congreso del Estado impulsó reformas, iniciativas, exhortos y acciones para atender problemáticas que afectan de manera directa a las familias michoacanas.

Durante este periodo, la legisladora llevó a la tribuna temas que requieren respuestas institucionales y cambios en el marco jurídico, desde la exigencia de mejores servicios médicos y condiciones dignas en las clínicas del IMSS, hasta la defensa de las mujeres víctimas de violencia, las personas desplazadas, los migrantes y quienes integran las corporaciones de seguridad. Su trabajo también incluyó acciones para respaldar a las familias de elementos caídos en cumplimiento de su deber.

En materia de derechos y acceso a la justicia, presentó una reforma para actualizar y agilizar el recurso de revisión municipal, con el propósito de brindar herramientas legales más eficientes a la ciudadanía frente a posibles actos arbitrarios de las autoridades. También impulsó que las denuncias por violencia familiar puedan ser ratificadas en el mismo momento de su presentación, eliminando la espera obligatoria de cinco días, y propuso sanciones ante la generación de contenido sexual falso mediante inteligencia artificial.

La modernización institucional fue otro de los temas abordados durante este segundo año, por lo que, Xóchitl Ruiz propuso actualizar el funcionamiento del Periódico Oficial del Estado para facilitar el acceso digital a la información y mejorar sus procesos, además de plantear modificaciones para hacer más accesibles y eficientes los procedimientos municipales.

En salud, además de impulsar acciones para fortalecer el intercambio de información entre autoridades estatales y municipales, emitió exhortos y puntos de acuerdo para demandar atención médica digna, abasto de medicamentos e insumos y mejores condiciones de infraestructura en las unidades del IMSS en Michoacán. De igual manera, ha colocado en el debate público la necesidad de dignificar a las policías, mejorar sus condiciones laborales y salariales y respaldar a las familias de quienes han perdido la vida en el cumplimiento de su responsabilidad.

El cuidado del medio ambiente y el desarrollo de los espacios públicos también forman parte de los resultados de este periodo, por lo que, mpulsó una propuesta en materia de economía circular para promover el aprovechamiento responsable de los recursos y reducir desperdicios, además de exhortar a revisar el presupuesto destinado a infraestructura, innovación y sustentabilidad.

En esta misma línea, planteó destinar recursos para la rehabilitación integral del Parque Zoológico Benito Juárez, con el objetivo de fortalecer su función como espacio de conservación, educación y recreación.

La defensa de los michoacanos que viven fuera del estado y de quienes han tenido que abandonar sus comunidades por la violencia ha sido igualmente una causa presente en su labor y ha mantenido gestiones y encuentros con autoridades y organismos internacionales para fortalecer la protección de las personas desplazadas, además de llevar al Congreso las necesidades de los migrantes y sus familias.

A este trabajo se suma la presencia permanente en territorio, mediante recorridos por municipios y colonias de Morelia para atender gestiones ciudadanas y trasladar sus demandas al ámbito legislativo.