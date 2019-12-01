Saldo blanco tras operativo de Día de Muertos en panteones de Querétaro: CEPCQ

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 14:26:05
Querétaro, Querétaro, 3 de octubre del 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) concluyó con saldo blanco el operativo de prevención y seguridad implementado el 1 y 2 de noviembre, con motivo de las festividades de Día de Muertos.

Se brindó asistencia a la ciudadanía y se supervisó el seguimiento a las medidas de prevención en 83 camposantos del estado, para evitar riesgos a los poco más de 370 mil visitantes a estos espacios.

Personal operativo y analistas de la CEPCQ recorrieron distintos puntos para garantizar la seguridad de los visitantes y el correcto desarrollo de las actividades conmemorativas, sin registro de incidentes que pusieran en riesgo la integridad de la ciudadanía.

Se realizaron recorridos al interior y exterior de los camposantos, así como la supervisión de instalaciones y el seguimiento a medidas de prevención y para el autocuidado; además de brindar orientación y asistencia a la población.

Durante esta jornada se brindó atención a un masculino por picadura de alacrán en el Panteón Cimatario, el cual fue trasladado a un hospital para recibir atención médica correspondiente.

Como parte de este dispositivo se contó con la participación de elementos de las Coordinaciones Municipales de Protección Civil, Policía Estatal y municipales, así como Bomberos Querétaro y personal de servicios de atención médica como Cruz Roja Mexicana, Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), Escuadrón Paramédico y Rescate (EPR); además de la Dirección de Inspección y Servicios Públicos Municipales.

