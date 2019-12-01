Sacrifican a varios perros y gatos en el Centro de Bienestar Animal de Cancún por brote de moquillo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 22:54:20

Cancún, Quintana Roo, a 7 de noviembre de 2025.- Debido a un brote de moquillo, decenas de perros y gatos tuvieron que ser sacrificados en el Centro de Bienestar Animal de Cancún.

De acuerdo a los especialistas, el caso Cero, pudo estar en alguna de las mascotas que fueron atendidas a finales del mes pasado, durante una campaña gratuita de esterilización.

Por la omisión y la negligencia, representantes de asociaciones de protección de animales, demandaron a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), para que se realice una denuncia penal, por los delitos de crueldad y maltrato animal.

El expresidente del Colegio de Veterinarios, especialista en Salud Pública, MVZ. Arturo Dzul, indicó que aparte del caso Cero, el personal no siguió los protocolos de seguridad correspondientes, además de que el dueño del perro que estaba infectado no debió llevarlo a que estuviera cerca de otros canes.

También dijo que el virus se propaga muy rápido, por lo que con uno o dos casos mal manejados la tasa de contagio puede elevarse hasta al 80 por ciento de la población.

Otra de las deficiencias, es que el edificio carece de espacio suficiente para dividir las mascotas en tres diferentes áreas, por lo que fue más fácil el contagio.

Tras darse a conocer el sacrificio masivo, la directora Yamili Góngora, fue destituida del cargo, ya que en palabras de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, no estaba realizando bien su trabajo.