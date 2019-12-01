Sacrifican a varios perros y gatos en el Centro de Bienestar Animal de Cancún por brote de moquillo

Sacrifican a varios perros y gatos en el Centro de Bienestar Animal de Cancún por brote de moquillo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 22:54:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Cancún, Quintana Roo, a 7 de noviembre de 2025.- Debido a un brote de moquillo, decenas de perros y gatos tuvieron que ser sacrificados en el Centro de Bienestar Animal de Cancún.

De acuerdo a los especialistas, el caso Cero, pudo estar en alguna de las mascotas que fueron atendidas a finales del mes pasado, durante una campaña gratuita de esterilización.

Por la omisión y la negligencia, representantes de asociaciones de protección de animales, demandaron a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), para que se realice una denuncia penal, por los delitos de crueldad y maltrato animal.

El expresidente del Colegio de Veterinarios, especialista en Salud Pública, MVZ. Arturo Dzul, indicó que aparte del caso Cero, el personal no siguió los protocolos de seguridad correspondientes, además de que el dueño del perro que estaba infectado no debió llevarlo a que estuviera cerca de otros canes.

También dijo que el virus se propaga muy rápido, por lo que con uno o dos casos mal manejados la tasa de contagio puede elevarse hasta al 80 por ciento de la población.

Otra de las deficiencias, es que el edificio carece de espacio suficiente para dividir las mascotas en tres diferentes áreas, por lo que fue más fácil el contagio.

Tras darse a conocer el sacrificio masivo, la directora Yamili Góngora, fue destituida del cargo, ya que en palabras de la presidenta municipal Ana Patricia Peralta de la Peña, no estaba realizando bien su trabajo.

 

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Asalto a funeraria en pleno megaoperativo sacude a Uruapan, Michoacán: ladrones irrumpen armados en “La Paz” y huyen sin ser detenidos
Detienen en Contepec, Michoacán, a cuatro presuntas responsables de abuso sexual en agravio de una mujer
Capturan al exrector de la UAEM; se le acusa de participar en la “Estafa Maestra”
Denuncia el alcalde Tepoztlán supuestas amenazas vía telefónica de supuestos criminales
Más información de la categoria
Caos en la región lacustre: bloqueos, quema de vehículos y caos en carreteras de Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Quiroga, Michoacán
Desactivan dos explosivos ocultos dentro de un Jeep abandonado en Madero, Michoacán 
Anuncian México y Francia el intercambio temporal de códices prehispánicos
Más de 50 mil personas participan en Marcha por la Paz en honor a Carlos Manzo; reportan saldo blanco
Comentarios