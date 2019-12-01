Sabes que diputado trabaja y quien no en el Congreso de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 19:23:54

Morelia, Michoacán, a 10 de febrero de 2026.- Los 40 diputados que integran la 76 Legislatura de Michoacán tienen como principal tarea hacer leyes que impulsen el desarrollo del estado, en beneficio de la ciudadanía.

Desde que asumieron el cargo, aceptaron servir al pueblo, sin embargo algunos de ellos se les olvidó este juramento y se sirven a costillas del pueblo ante su carente productividad.

Cada diputado cuenta con un equipo de trabajo que en conjunto analizan, preparan y presentan iniciativas que den ese pasó importante para el equilibrio del estado, sin embargo en este recorrido por crear leyes justas algunos se quedaron en el trayecto.

De los 40 diputados solo 3 destacan en los primeros lugares como los más productivos que se han esforzado por presentar proyectos concretos, que muchos de ellos ya son leyes.

Se trata del diputado Juan Carlos Barragán Vélez de Morena que ha presentado 169 iniciativas, Ana Vanessa Caratachea Sánchez del PAN con 74 iniciativas, Brissa Ireri Arroyo Martínez del PRD con 71 iniciativas, quienes han destacado en los primeros sitios en este conteo de productividad.

-Juan Carlos Barragán (MORENA), 169 iniciativas

- Ana Vanessa Caratachea (PAN), 74 iniciativas

- Brissa Ireri Arroyo (PRD), 71 iniciativas

Sin embargo en el punto opuesto, los tres diputados que tienen el peor desempeño que han presentado el menor numero de iniciativas, que no figuran, solo acuden a cumplir horario y cobrar jugosos sueldos.

Se trata del diputado Juan Pablo Celis Silva de Morena que ha presentado 18 iniciativas, Conrado Paz Torres del PRD con 14 iniciativas, sin embargo la que solo figura con 5 iniciativas es la diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado de Movimiento Ciudadano.

-Juan Pablo Celis Silva (MORENA), 18 iniciativas

-Conrado Paz Torres (PRD), 14 iniciativas

-Grecia Aguilar Mercado (MC), 5 iniciativas

El sueldo de los legisladores llega puntual tanto para los que cumplen, como para los que tienen poca productividad, por ello los ciudadanos exigen que el desempeño sea mayúsculo y no solo de algunos que si trabajan.