Ricardo Mejía Berdeja llama a extremar precauciones contra fraudes digitales durante el Buen Fin 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 08:17:28

Ciudad de México, 10 de noviembre del 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja exhortó a la ciudadanía a reforzar sus medidas de seguridad digital durante el Buen Fin 2025, ante el incremento de fraudes cibernéticos y suplantaciones de identidad que suelen intensificarse en esta temporada de promociones y compras en línea.

El legislador destacó que el Buen Fin representa una oportunidad importante para dinamizar la economía nacional y apoyar el consumo interno, pero advirtió que también se ha convertido en un periodo de alto riesgo por el aumento de delitos digitales. “Es fundamental que los mexicanos disfruten del Buen Fin con seguridad, informados y protegidos contra quienes buscan aprovecharse del entusiasmo por las ofertas”, señaló.

Mejía Berdeja respaldó el llamado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones específicas para evitar fraudes en plataformas digitales y redes sociales.

El diputado federal por Coahuila --también conocido como Ricardo “El Tigre” Mejía-- explicó que entre las principales amenazas se encuentran el denominado “Phishing” o suplantación de identidad, donde se envían correos o mensajes falsos que imitan a tiendas reconocidas para robar contraseñas o datos bancarios.

También páginas apócrifas, que copian la imagen de comercios reales para engañar a los consumidores y obtener pagos sin entregar productos; o, los fraudes en redes sociales, mediante perfiles falsos que ofrecen artículos a precios sospechosamente bajos y solicitan transferencias directas a cuentas personales.

“Hoy en día, la delincuencia digital opera con gran sofisticación. No basta con desconfiar; es necesario adoptar hábitos de ciberseguridad cotidiana, verificar fuentes y denunciar cualquier intento de fraude”, enfatizó Mejía Berdeja.

El diputado federal coahuilense, quien también preside la comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, subrayó algunas de las recomendaciones para comprar de forma segura durante el Buen Fin, por ejemplo, comprar sólo en sitios oficiales y escribir manualmente la dirección web, verificando que comience con https://; desconfiar de descuentos exagerados o precios fuera de mercado.

Además, evitar realizar pagos por transferencias o depósitos y preferir tarjetas bancarias o plataformas seguras con mecanismos de protección; activar la autenticación de dos factores en todas las cuentas digitales; o, revisar los movimientos bancarios con frecuencia y reportar de inmediato cualquier cargo no reconocido.

Asimismo, invitó a quienes hayan sido víctimas de un fraude digital a contactar a la policía cibernética de su entidad y presentar la denuncia correspondiente. “Denunciar es la única forma de frenar a estas redes delictivas y proteger a más consumidores”, puntualizó.

“Sin duda alguna, México avanza hacia una economía cada vez más digital. Por ello, necesitamos fortalecer la educación tecnológica, las capacidades de investigación cibernética y la cooperación entre autoridades, plataformas y usuarios”, concluyó el legislador federal Ricardo “El Trigre” Mejía Berdeja.