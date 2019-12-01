Revelan costo de boletas y material electoral para comicios de 2027 en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 10:48:50

Ciudad de México, a 16 de febrero 2026.- De acuerdo con las más recientes consultas, el costo de las boletas y materiales electorales de México podría superar los 3 mil millones de pesos para la realización de una megaelección que incluye contiendas federales y locales en 2027.

Cabe señalar que en años recientes, un pequeño grupo de cuatro empresas –y asociados– ha recibido la mayoría de los contratos de manos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Por lo anterior, en 2022, se abrió una investigación de oficio de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); luego de detectarse “posibles prácticas monopólicas absolutas”, según el aviso de indagatoria, cuyo inicio se publicó en el Diario Oficial de la Federación en julio del año mencionado.

Según el estudio, se muestran desbalances en el costo unitario de la fabricación de las boletas (del año 2014 al 2021), ya que, mientras el organismo electoral pagaba 0.87 centavos, en Tlaxcala se pagaron 5.89 y en Hidalgo la carga fue de 3.29 pesos.

Es de mencionar que, en 2024, año de la última elección masiva, las boletas y materiales costaron un aproximado de 2 mil 340 millones de pesos, mientras en 2025 tan sólo las utilizadas para la elección judicial provocaron un gasto al INE de mil millones de pesos para imprimir 602 millones de papeletas.