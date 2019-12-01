Respaldar el “No más deuda” es garantizar un Michoacán con finanzas sanas y futuro sostenible: Sandra Arreola

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:29:22

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.– La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola, destacó la importancia de la iniciativa “No más deuda en Michoacán”, propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al considerar que representa un paso firme hacia la responsabilidad financiera y la protección del futuro económico de la entidad.

La legisladora subrayó que poner un alto al endeudamiento público de largo plazo evita que las próximas administraciones y generaciones de michoacanas y michoacanos carguen con compromisos financieros heredados, lo cual históricamente ha limitado la capacidad de inversión y desarrollo del estado.

“Durante años, Michoacán sufrió las consecuencias de decisiones irresponsables que comprometieron su estabilidad financiera. Decir no a más deuda es decir sí a la planeación, a la transparencia y a un gobierno que piense en el largo plazo”, afirmó Sandra Arreola.

La coordinadora del PVEM en la LXXVI Legislatura enfatizó que la iniciativa busca fortalecer la disciplina presupuestal, promover el uso eficiente de los recursos públicos y consolidar un modelo de gobierno que priorice el bienestar social sin recurrir al endeudamiento como solución inmediata.

Asimismo, señaló que contar con finanzas sanas permite canalizar recursos a rubros prioritarios como el medio ambiente, la salud, la educación y el desarrollo sostenible, ejes fundamentales de la agenda del Partido Verde en Michoacán.

“Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde refrendamos nuestra disposición a acompañar toda propuesta que ponga en el centro el interés del estado, la estabilidad financiera y el derecho de las futuras generaciones a un Michoacán libre de cargas económicas innecesarias”, concluyó.

El PVEM reiteró su llamado a un análisis responsable y de altura en el Congreso del Estado para avanzar hacia un marco legal que consolide un Michoacán sin más deuda y con un futuro financieramente sostenible.