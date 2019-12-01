Respaldar el “No más deuda” es garantizar un Michoacán con finanzas sanas y futuro sostenible: Sandra Arreola

Respaldar el “No más deuda” es garantizar un Michoacán con finanzas sanas y futuro sostenible: Sandra Arreola
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 13:29:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre de 2025.– La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola, destacó la importancia de la iniciativa “No más deuda en Michoacán”, propuesta por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, al considerar que representa un paso firme hacia la responsabilidad financiera y la protección del futuro económico de la entidad.

La legisladora subrayó que poner un alto al endeudamiento público de largo plazo evita que las próximas administraciones y generaciones de michoacanas y michoacanos carguen con compromisos financieros heredados, lo cual históricamente ha limitado la capacidad de inversión y desarrollo del estado.

“Durante años, Michoacán sufrió las consecuencias de decisiones irresponsables que comprometieron su estabilidad financiera. Decir no a más deuda es decir sí a la planeación, a la transparencia y a un gobierno que piense en el largo plazo”, afirmó Sandra Arreola.

La coordinadora del PVEM en la LXXVI Legislatura enfatizó que la iniciativa busca fortalecer la disciplina presupuestal, promover el uso eficiente de los recursos públicos y consolidar un modelo de gobierno que priorice el bienestar social sin recurrir al endeudamiento como solución inmediata.

Asimismo, señaló que contar con finanzas sanas permite canalizar recursos a rubros prioritarios como el medio ambiente, la salud, la educación y el desarrollo sostenible, ejes fundamentales de la agenda del Partido Verde en Michoacán.

“Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde refrendamos nuestra disposición a acompañar toda propuesta que ponga en el centro el interés del estado, la estabilidad financiera y el derecho de las futuras generaciones a un Michoacán libre de cargas económicas innecesarias”, concluyó.

El PVEM reiteró su llamado a un análisis responsable y de altura en el Congreso del Estado para avanzar hacia un marco legal que consolide un Michoacán sin más deuda y con un futuro financieramente sostenible.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Hallan cadáver en la Simpanio Norte, en Morelia, Michoacán 
Detienen a sujetos que repartían juguetes a niños en nombre de grupo criminal, en Guadalupe, Nuevo León
Enfrentamiento en colonia adinerada de Guadalajara deja al menos 2 muertos y 5 heridos; hay autos de lujo baleados
En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión
Más información de la categoria
Michoacán recibió 11 mdp en derrama económica por producciones fílmicas en 2025: Sectur
Detienen a sujetos que repartían juguetes a niños en nombre de grupo criminal, en Guadalupe, Nuevo León
Enfrentamiento en colonia adinerada de Guadalajara deja al menos 2 muertos y 5 heridos; hay autos de lujo baleados
Espacio Michoacán, nueva vitrina turística que abre sus puertas en enero: Sectur
Comentarios