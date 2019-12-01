Respalda Raúl Morón reforma para unificar el castigo al feminicidio y fortalecer justicia para las mujeres

Ciudad de México, a 15 de abril 2026.- El senador Raúl Morón Orozco votó a favor de la iniciativa de reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión para expedir una Ley General en materia de feminicidio, con lo cual se establecerá un tipo penal uniforme y criterios de investigación homogéneos en todo el país.

El legislador michoacano calificó esta medida como fundamental para eliminar las disparidades actuales entre legislaciones estatales y asegurar que las autoridades actúen con protocolos de debida diligencia y perspectiva de género que garanticen la protección de las mujeres y el combate frontal a la impunidad.

Al homologar las sanciones y los estándares de investigación se busca que el acceso a la justicia sea una realidad equitativa para las michoacanas, por medio de la coordinación entre los 3 niveles de gobierno para cumplir con el compromiso de erradicar cualquier forma de violencia contra niñas y mujeres.

El senador subrayó la importancia de que la nueva legislación contemple la corresponsabilidad de todas las autoridades para proveer servicios de salud, educación y acompañamiento psicológico, lo que representa un avance humano y necesario para atender las secuelas sociales que el feminicidio genera en las familias.

Un beneficio central de este esfuerzo coordinado radica en la atención integral a las víctimas indirectas, especialmente a las niñas, niños y adolescentes que quedan en situación de orfandad a causa de este delito.

Este esfuerzo legislativo ratifica la ruta de justicia social que define la actual transformación del país bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al fortalecer el marco jurídico nacional para dar certeza a las víctimas y asegurar que el sistema judicial cuente con las herramientas necesarias para sancionar de manera ejemplar estos crímenes y así consolidar un México y Michoacán más seguro y con pleno respeto a los derechos de todas las mujeres.