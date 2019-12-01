Respalda gobernador de Querétaro al campo serrano

Landa de Matamoros, Querétaro, 21 de noviembre del 2025.- Vía la distribución de un apoyo económico directo, sin intermediarios y sin vueltas, que representa el firme compromiso de escuchar y trabajar de mano de los campesinos serranos para que la región se recupere de forma completa, posterior a las afectaciones en tres mil 100 hectáreas de cultivo por las lluvias, el gobernador, Mauricio Kuri González, presenció en el municipio de Landa de Mataros, el arranque de la entrega de certificados por contingencia a casi mil 800 mujeres y hombres productores del campo.

“Muchos de ustedes pues perdieron todo, perdieron toda la siembra, perdieron toda la hortaliza, perdieron todo, y cuando pasa este tipo de cosas creo que lo que tenemos que hacer como gobierno es estar cercano (…) Pero la verdad les agradezco muchísimo que estén aquí, les agradezco muchísimo que sigamos trabajando por el Querétaro que queremos, y le agradezco muchísimo a las y los alcaldes todo su apoyo, y aquí en la manera de lo posible siempre vamos a estar con ustedes”, manifestó.

En un acto que significó el regreso del mandatario a la Sierra Gorda queretana se dio paso a la continuación del programa estatal que beneficia agricultores a través de tarjetas cargadas con distintos montos, según la actividad de cada productor. Recordó que tras la contingencia pluvial que golpeó tierras, caminos, y cientos de sembradíos, estuvieron presentes en los ocho municipios, con registro de 108 comunidades incomunicadas y el reporte de 230 localidades que presentaron diversos problemas de la sierra y el semidesierto.

Ante familias beneficiadas que se congregaron en la explanada de la Expo Ganadera del municipio serrano, Kuri González afirmó que estas acciones son pensadas para que vuelvan a sembrar, que sigan trabajando sus tierras, manteniendo a sus animales, y dando vida a la actividad que define a esta región. En este marco, enfatizó que el próximo año buscarán más apoyo para inyectarle recursos a los caminos municipales.

Durante su mensaje, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar, resaltó la autorización de recursos que el Gobernador destinó para respaldar el campo queretano con un apoyo de cinco mil 600 pesos por productor, luego de la presencia de las precipitaciones pluviales; a diferencia de lo que sucedió en otros estados, puntualizó, en Querétaro se reaccionó de manera inmediata.

“En otros lugares, comunidades desbastadas, la gente totalmente olvidada, los funcionarios públicos, principalmente del gobierno del estado, ausentes totalmente y en Querétaro, en Querétaro se marcó la diferencia porque desde el primer día estábamos en cada uno de sus municipios, en cada una de esas comunidades a las cuales habían sufrido algún daño (…) Sepan que es un apoyo que el Gobernador ha destinado directamente para ustedes, que lo ha hecho con mucho cariño y lo ha hecho con ese compromiso que siempre le caracteriza con la gente del campo”, precisó.

Al reiterar su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para que los programas sociales lleguen a las familias landenses, la presidenta municipal de Landa de Matamoros, Yunuen Araceli Benítez Maldonado, subrayó que la unión de esfuerzos conjuntos entre productores, gobierno municipal y gobierno estatal, se logra salir de la adversidad.

En voz de los beneficiarios del Programa por Contingencia a Productores, José Toribio Márquez Camacho, agricultor y ganadero de la región, destacó el apoyo de las autoridades estatales que desde el primer minuto de la contingencia se dieron a la tarea de llevar a cada rincón del estado programas que fortalecen a la comunidad campesina de la zona serrana y el semidesierto, luego de perder sus cultivos principalmente de maíz y frijol.

“Sabemos que, en muchos otros estados, los campesinos no reciben este tipo de respaldo. Aquí en Querétaro, sentimos un gobierno cercano, sensible y comprometido con el campo, eso nos motiva a no rendirnos, a seguir sembrando y a mantener nuestras tradiciones agrícolas. El campo es corazón de nuestra tierra y de nuestra mesa. Saber que contamos con el apoyo de nuestro Gobernador para enfrentar los tiempos difíciles nos da tranquilidad y nos une aún más como comunidad. Señor Gobernador, en la Sierra somos gente de trabajo, de esfuerzo y de palabra”, finalizó.