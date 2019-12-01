Respalda Fabiola Alanís Sámano a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 17:57:53

Morelia, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, respaldó la designación de Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta de Uruapan.

Alanís Sámano destacó que Grecia es una mujer valiente que hoy asume el cargo y seguramente gobernará con la premisa de que el pueblo es primero.

La diputada y presidenta de la Jucopo, aseguró que los retos en Uruapan se deberán de enfrentar con responsabilidad y con la colaboración de estado y federación en beneficio de la población que así lo reclama.

La designación de Grecia como alcaldesa de Uruapan fue en votación unánime donde la 76 Legislatura le brinda el respaldo para que lleve las riendas de un municipio importante como lo es Uruapan.