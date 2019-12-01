Respalda Brissa Arroyo el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2025 a las 18:22:21

Morelia, Michoacán, a 4 de noviembre de 2025.- La diputada local Brissa Arroyo respaldó y otorgó un voto de confianza al “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” que anunció la Presidenta de México, después del fallecimiento del Presidente Municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (GPPRD) en la 76 Legislatura, consideró que este Plan es positivo en la medida que se integra la visión de autoridades de los tres órdenes de gobierno, los Poderes del Estado, los sectores productivos y la ciudadanía.

En ese sentido, Brissa Arroyo convocó a fomentar la unidad, avanzar sociedad y gobierno para construir juntos la estabilidad social que el Estado necesita, con armonía, certeza jurídica y seguridad.

“Hoy nuestro estado nos requiere a todas y todos, que por encima de cualquier ideología o color partidista podamos actuar con sensibilidad, con madurez política y no ser ajenos a todo lo que está ocurriendo. Es con unidad y suma de esfuerzos como podemos transitar al orden y desarrollo”, destacó Arroyo Martínez.

El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, integra tres ejes: 1. Seguridad y Justicia; 2. Desarrollo Económico con Justicia y 3, Educación y Cultura para la Paz.

De acuerdo con información oficial se detalla que se estaría proponiendo al Congreso y a la Fiscalía General de Michoacán la creación de una Fiscalía Especializada de Investigación e Inteligencia en Delitos de Alto Impacto, un Sistema de Alerta para presidentes municipales, y fortalecimiento de la denuncia anónima de extorsión, entre otras acciones.

En este contexto, la Congresista Local detalló que serán bienvenidas todas aquellas propuestas legislativas que permitan avanzar a nuestro Estado, corregir el rumbo y frenar la espiral de violencia e inseguridad. “No seremos obstáculo para alcanzar la pacificación que pide la ciudadanía”, dijo.