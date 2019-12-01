Respalda Alma Mireya González Sánchez a la comunidad migrante con acompañamiento en trámites de pensión estadounidense

Respalda Alma Mireya González Sánchez a la comunidad migrante con acompañamiento en trámites de pensión estadounidense
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 18:34:24
Quiroga, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.– “Apoyar a nuestras y nuestros migrantes es una prioridad en Quiroga”, expresó la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, al destacar que su administración mantiene un compromiso firme y permanente con la comunidad migrante del municipio.

En ese tenor, la alcaldesa informó que ayer se brindó acompañamiento y seguimiento a ciudadanas y ciudadanos quiroguenses interesados en tramitar su pensión del Seguro Social Americano.

Al respecto, detalló que personal del Gobierno de Quiroga acudió a la ciudad de Morelia para aprovechar la visita del personal de la Embajada de los Estados Unidos, acompañando a las y los beneficiarios durante sus entrevistas y orientándolos de manera puntual en cada una de las etapas del proceso, a fin de garantizar un trámite claro, ordenado y con respaldo institucional.

Asimismo, González Sánchez destacó que, a través de la Oficina del Migrante, el Ayuntamiento de Quiroga ofrece apoyo a quienes trabajaron en Estados Unidos con un número de Seguro Social válido por al menos 10 años y que ya han cumplido 62 años de edad, brindándoles la asesoría necesaria para iniciar su trámite de pensión.

Por lo que, finalmente, invitó a las personas interesadas a acudir al Ayuntamiento para recibir mayor información y acompañamiento, reiterando que el Gobierno de Quiroga continuará trabajando de manera cercana para defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las y los migrantes quiroguenses.

