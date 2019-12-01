Resguardado Palacio de Gobierno tras actos vandálicos: Raúl Zepeda Villaseñor

Resguardado Palacio de Gobierno tras actos vandálicos: Raúl Zepeda Villaseñor
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2025 a las 19:23:14
Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre de 2025.- El Palacio de Gobierno se encuentra resguardado por elementos de seguridad estatal, luego de los actos vandálicos registrados esta tarde en el Centro Histórico de Morelia, informó el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor.

El funcionario señaló que el Gobierno del Estado rechaza categóricamente cualquier tipo de agresión o daño contra el patrimonio de las y los michoacanos, y anunció que se procederá conforme a derecho para sancionar las conductas que resulten responsables de estos hechos.

El encargado de la política interna señaló que ya se tienen ubicados a los personajes que incitaron a los actos vandálicos, mismos contra los que se procederá conforme a la ley. 

Zepeda Villaseñor subrayó que la administración estatal es plenamente respetuosa de la libertad de expresión y de manifestación, sin embargo, advirtió que este tipo de acciones violentas nada tienen que ver con la legítima protesta social y únicamente fomentan la confrontación y el desorden.

“El Gobierno del Estado mantendrá siempre una apertura al diálogo y al respeto, pero no tolerará actos que atenten contra el orden público ni contra los bienes que pertenecen a todos los michoacanos”, enfatizó el secretario.

