Rescatar espacios públicos fortalece la seguridad en Morelia: JC Barragán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Febrero de 2026 a las 14:32:56
Morelia, Michoacán, a 15 de febrero de 2026.- Durante el rescate de un espacio público el diputado Juan Carlos Barragán aseguró que estas acciones son clave para mejorar la percepción de seguridad y fortalecer la convivencia en las colonias.

Señaló que parques, canchas y áreas comunes limpias y en buen estado permiten que las familias vuelvan a usarlos con confianza. 

“Un lugar cuidado genera respeto, participación y tranquilidad”, afirmó.

Vecinas y vecinos han señalado que, tras la limpieza y rehabilitación de estos espacios, hay más convivencia y menos problemas. “Antes estaba abandonado, ahora podemos salir sin miedo”, comentó una vecina de la zona.

Barragán reiteró que continuará impulsando acciones para recuperar espacios públicos, especialmente en colonias olvidadas, como parte de una estrategia para construir comunidades más seguras.

