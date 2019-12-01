Resalta Fabiola Alanís importancia de la cooperación entre municipios, estado y federación para consolidar proyectos en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 08:05:16

Morelia, Michoacán, 26 de agosto del 2025.– La diputada local y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Fabiola Alanís Sámano, destacó que la coordinación entre los municipios, el Gobierno del Estado y la Federación es clave para que los proyectos y recursos impulsados desde la Presidencia de la República se aterricen de la mejor manera en beneficio de Michoacán.

Alanís subrayó que los programas sociales, las obras de infraestructura y las estrategias de seguridad requieren de un trabajo conjunto para alcanzar resultados visibles y duraderos:

“Cuando los tres niveles de gobierno trabajan en unidad, gana la gente. La visión transformadora de la presidenta Claudia Sheinbaum se materializa con mayor fuerza en Michoacán gracias al liderazgo del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la responsabilidad de nuestras y nuestros presidentes municipales”, afirmó.

La legisladora reconoció el compromiso del mandatario estatal en la gestión y ejecución de recursos federales, lo que ha permitido avanzar en proyectos estratégicos como la modernización de carreteras, el fortalecimiento de los servicios de salud y la atención prioritaria a la seguridad pública.

Asimismo, llamó a las y los presidentes municipales a continuar trabajando con transparencia, honestidad y cercanía a la gente, principios que guían la Cuarta Transformación y que permiten generar confianza en las instituciones.

“Nuestra presidenta Sheinbaum está construyendo el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, y en Michoacán tenemos la responsabilidad de hacer que cada peso invertido se traduzca en bienestar y desarrollo para las familias”, reiteró la Doctora en Ciencias Sociales.

Con ello, refrendó su compromiso de seguir legislando desde el Congreso del Estado para fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para garantizar que Michoacán avance con justicia, desarrollo y estabilidad.