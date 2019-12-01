Reporta Gladyz Butanda entrega de 53 mil tarjetas gratuitas del teleférico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Abril de 2026 a las 15:16:50

Morelia, Michoacán, 20 de abril de 2026.- El Gobierno de Michoacán ha entregado 53 mil de las 100 mil tarjetas del teleférico que se distribuyeron de manera gratuita en Uruapan, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la funcionaria estatal remarcó que se continuarán distribuyendo las tarjetas gratuitas hasta agotar las 100 mil comprometidas por la administración estatal.

Asimismo, informó que una parte de estas tarjetas serán entregadas en restaurantes y hoteles de Uruapan, a fin de aprovechar el potencial de desarrollo turístico que acompaña al teleférico.

Por otra parte, mencionó que la venta de tarjetas ya está disponible en los cajeros automáticos que se instalaron en cada estación, a través de los cuales se podrán adquirir con un costo de 19 pesos.

Finalmente, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad expuso esta información posterior al primer fin de semana de operaciones del teleférico, en el que se reportó una afluencia de más de 50 mil pasajeros que hicieron uso de este medio de transporte aéreo de manera gratuita.