Reporta Corazones Mágicos siete casos de abuso contra menores en hoteles de Querétaro
Autor: Gustavo Trejo/ Foto: Agencia de Periodismo Digital / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 19:56:01
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- La presidenta y fundadora de Corazones Mágicos, María Fernanda Lazo Payró dio a conocer en 13 años de trabajo se han detectado, denunciado y dado seguimiento a siete casos de abuso contra menores de edad en hoteles en Querétaro.

“En los 13 años de historia de Corazones Mágicos, yo ubico ahorita siete casos que sucedieron en la infraestructura turística y eran casos de personas que vivían en Querétaro y que hay denuncia, de hecho por ahí, por ejemplo, hay uno, hubo uno terrible, de verdad, que es parte del que nos hizo reflexionar mucho y ya tiene tiempo, tiene yo como unos cinco o seis años que sucedió, pero fueron dos niñas, una niña de 10 años y una niña de 11 años que ingresaron caminando de la mano de una mujer de 19 años a un motel y adentro del motel las vio un chavo de 17 años, ese caso sí me lleva a pensar”, dijo.

Puntualizó que las acciones que implementó el municipio de Querétaro para la protección de menores, aunque, en Querétaro no son comunes los casos de turismo sexual, se deben reforzar las acciones para inhibir estos actos en contra de menores.

“Necesitamos implementar este tipo de acciones y necesitamos todos ponernos del mismo lado, ha habido otros casos de negligencia, a lo mejor falta de herramientas, también dentro de Corazones Mágicos, ustedes saben hemos atendido muchos casos, observamos mucha falta de herramientas en las familias”.

Afirmó que el municipio de Querétaro como primer respondiente debe respaldar estas acciones de prevención en todos los lugares donde haya posibilidad de abuso a menores.

“En 13 años hemos detectado estos casos y como les dije, a través de mis líneas exclusivas, no es un fenómeno masivo, la mayoría sucede en el hogar, pero desde todos los ámbitos necesitamos implementar estrategias y es lo que hacemos todos los días también desde Corazones Mágicos, con escuelas, con centros deportivos, ahora con el sector turístico y aplaudo, aplaudo porque se necesita valentía para hacer esto”.

