Repatriados más de 7 mil michoacanos desde Estados Unidos, expone Toño Soto

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 17:25:52

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre del 2025.- Antonio Soto Sánchez, secretario del Migrante en Michoacán (SeMigrante), expuso que del mes de enero a septiembre de este año, siete mil 26 michoacanos han sido repatriados desde Estados Unidos con la llegada de Donald Trump al gobierno norteamericano.

En entrevista con medios de comunicación el funcionario estatal comentó que a nivel nacional 112 mil 260 personas han sido deportados al país en el mismo periodo de tiempo, de manera que los michoacanos repatriados representan el 6.26 por ciento.

Cabe destacar que del total de michoacanos repatriados, se estima que seis mil 242 son hombres y 784 mujeres.

Toño Soto subrayó que es complejo determinar una cifra exacta por las características del fenómeno migratorio y la manera en que ocurre el retorno de los mexicanos al país, por lo que dichas cifras representan un cálculo aproximado.

Apuntó que para este período vacacional decembrino no hay un conteo específico de personas que podrían regresar al país, sin embargo, el funcionario consideró que podrían volver aquellos michoacanos que ya cuentan con documentos de residencia norteamericana para evitar conflictos legales o de su estadía en aquel país.