Renuevan presidencia de Asociación de Hoteles Boutique del Estado de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- El gobernador Mauricio Kuri González tomó protesta al nuevo presidente de la Asociación de Hoteles Boutique del Estado de Querétaro, Miguel Ángel Feregrino Feregrino, con lo cual se mantiene el compromiso de seguir impulsando el turismo en la entidad.

Expresó que el turismo y la forma de vida de los queretanos se conjunta en la seguridad y tranquilidad que se vive en la entidad, motivo que ha generado un crecimiento constante el número de visitantes que se registran durante todo el año en los 18 municipios.



“Querétaro viene trabajando bien desde hace varios años y en gran parte es a las y los empresarios que siguen creyendo en este gran estado (…), Querétaro tiene muchos valores agregados, si ustedes van y se dan una vuelta por otras partes del país, se pueden dar cuenta de lo distinto y distinguible que es vivir en Querétaro, pasear y sentirse seguro en Querétaro”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles Boutique del Estado, Miguel Ángel Feregrino Feregrino destacó que durante el último año, según datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México, Datatur; Querétaro recibió 7.5 millones de visitantes y obtuvo una derrama económica de 30 mil millones de pesos, debido al trabajo conjunto entre autoridades estatales, municipales y el sector empresarial.

De igual manera, el presidente saliente de la Asociación, Isaac Dehesa Brito reconoció la labor de las autoridades, ya que durante seis años de trabajo se pudo fortalecer a este sector hotelero que compite con grandes cadenas, y su desempeño se ha consolidado por la unión de los hoteles afiliados.