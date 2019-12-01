Renovación de transporte en Uruapan, resultado de coordinación entre Gobierno y transportistas: Gladyz Butanda

Uruapan, Michoacán, 3 de diciembre de 2025.- La renovación del transporte público de Uruapan es resultado de una estrecha y productiva coordinación entre transportistas y el Gobierno de Michoacán, a través de la cual se estableció un financiamiento del 70 y 30 por ciento para transformar la movilidad del municipio, enfatizó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó la labor de gestión del sector transportista para consumar este logro, luego de un rezago de más de 40 años en el servicio del transporte público de Uruapan, municipio que, subrayó, será el primero en el estado en contar con un sistema integrado de transporte al incluir un teleférico y nuevos autobuses urbanos.

“Este logro y los frutos que emanen del mismo serán para las y los transportistas de Uruapan, quienes por fin ven materializada una gestión que otros gobiernos ignoraron”, dijo la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad.

Gladyz Butanda remarcó que en Uruapan se marca un precedente que debe servir como ejemplo en otros municipios para transitar a la modernización del transporte y potenciar su movilidad, mediante mecanismos de financiamiento confiables, seguros y apegados a las posibilidades de las y los trabajadores del volante.