Remodelarán el estadio Corregidora en el 2026

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 20:10:20

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 20 de noviembre de 2025.- La titular de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del estado de Querétaro, Linda Luz Luna Rangel dio a conocer que el estadio Corregidora será remodelado en 2026, por parte de la directiva del Club Querétaro.

Expresó que existe la intención por parte de los dueños de Gallos Blancos invertir en la remodelación y mantenimiento del coloso del Cimatario para la próxima temporada.

Aseguró que desde la adquisición del equipo por parte del empresario estadounidense, Marc Spiegel, y a partir de diciembre comenzarán las reuniones para tratar el tema.

“Sí está la intención por parte de los empresarios, nosotros vamos a tener en próximas fechas, a principios de diciembre, una reunión con ellos para ver cómo vamos a quedar en el tema de mantenimientos o ya sea alguna remodelación”, dijo.

Puntualizó que se mantendrán diálogos abiertos con los representantes del Club Querétaro para revisar propuestas técnicas y financieras.

Aseguró que cualquier decisión será dada a conocer en cuanto se concrete, sin embargo, toda inversión correrá a cargo de los empresarios.