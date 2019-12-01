Remesas superan ingresos de la agroindustria en Michoacán: SeMigrante

Remesas superan ingresos de la agroindustria en Michoacán: SeMigrante
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 18:32:22
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Morelia, Michoacán, a 21 de abril del 2026.- Las remesas enviadas por migrantes michoacanos se mantienen como una de las principales fuentes de ingresos para el estado, al superar incluso a la agroindustria, informó el secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez. De acuerdo con los datos más recientes, durante el último año ingresaron 5 mil 500 millones de dólares por este concepto.

En contraste, la agroindustria generó alrededor de 4 mil 700 millones de dólares en el mismo periodo, lo que coloca a las remesas como un pilar económico clave para miles de familias en la entidad, declaró en entrevista el funcionario estatal.

Señaló que, si bien el año anterior se registró una disminución cercana al 5 por ciento en el envío de dinero desde el extranjero, este comportamiento no ha impactado de manera significativa en el flujo general de recursos.

Toño Soto destacó que durante el primer trimestre del año no se han observado señales de una caída sostenida, por lo que se mantiene la expectativa de estabilidad en el ingreso de remesas para los próximos meses.

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