Relevo en regiduría de Huetamo, Michoacán

Relevo en regiduría de Huetamo, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Abril de 2026 a las 11:05:54
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Huetamo, Michoacán, 15 de abril del 2026.- Parte de los movimientos institucionales que se pueden realizar, incluyen aquellos que son parte del Cabildo y en esta ocasión y por motivos personales, presenta su renuncia el regidor Pedro Hernández, a quien el alcalde le agradeció por su compromiso y su entrega durante su desempeño al frente de esta encomienda.

En sesión de Cabildo del dia 15 de abril, y en base al artículo 25 de la Ley Organica Municipal, se tomó la protesta de ley al regidor suplente Cuitlahuac Santos Jaimes.

Que a partir de ahora formará parte del órgano encargado de la toma de decisiones en la aplicacion de los recursos para obras y acciones a favor de la ciudadanía.

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